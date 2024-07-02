Eski Ak Partili Başkanın hayatını kaybettiği kavgaya Kaymakamlıktan açıklama

Eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) hayatını kaybettiği olayla ilgili Ardeşen Kaymakamlığından açıklama yapılarak 2 kişinin gözaltına alındığı 1 kişinin ise aranmasının devam ettiği ifade edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Daha önce husumetli oldukları bilinen ve Ardeşen ilçemiz Atatürk Caddesi üzerinde özel bir iş yerinde başlayan tartışma sonucu olayın caddeye taşınması ile karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüş olup taraflardan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.