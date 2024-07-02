Çanakkale'de inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Çanakkale'de inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bir inşaatta sıcak su kazanı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 19:07, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:46
Yazdır
Çanakkale'de inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Karabiga beldesi Ulucami Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan sıcak su kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan Hatice Öksüz'ün patlamada hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle şantiye şefi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber