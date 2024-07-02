TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tek haneli enflasyona indikten sonra gerek emekliler, gerek çalışan kardeşlerimiz gerek iş dünyası artık önünü görebilir hale gelecek. Yüksek enflasyonda hiçbir şeyin hesabını yapabilmek mümkün değil." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret Borsası'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, iş dünyasının yaşadığı sorunları bildiğini, kendisine gelen talepleri hükümete ilettiğini söyledi.

"Yüksek enflasyon en büyük hastalık"

Ekonomide sıkıntıların bulunduğunu ancak hedefin tek haneli enflasyona inmek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tek haneli enflasyona indikten sonra gerek emekliler, gerek çalışan kardeşlerimiz gerek iş dünyası artık önünü görebilir hale gelecek. Yüksek enflasyonda hiçbir şeyin hesabını yapabilmek mümkün değil. En büyük hastalık bu yüksek enflasyon." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, hükümetin son dönemde attığı adımları desteklediklerine işaret ederek, "Bir an önce, daha önce olduğu gibi 2006, 2007 ve 2008'de olduğu gibi tek haneli enflasyon istiyoruz. Çünkü, iş dünyasının finans ve maliyet sorunlarının çözüm yolu tek haneli enflasyondur." şeklinde konuştu.

Önceden banka müdürlerinin kapıda kuyruk oluşturup kredi kullandırmak istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Şimdi tam tersine bizler müdürlerin önünde kuyruktayız. Eskiden ise onlar gelirdi." dedi.

Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını da değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin attığı önemli adımlardan birisi de bu gri listeden çıkmaktı. Allah'a çok şükür bundan da çıktık. Buraya girebilmek çok kolay, çıkabilmek ise çok zordur. Buradaki ülkelerin hepsinin oy birliği ile çıkabiliyorsun ancak. Demek ki biz doğru adımları attık ki gri listeden çıktık." açıklamasında bulundu.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu havalimanının yapılmasında az da olsa benim katkım da vardır. Biraz sıkıntılar çektik ama Allah'a çok şükür Ordu ve Giresun illeri ortak havalimanına kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne de dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu çok önemli. Bundan sonra Karadeniz'de bu cevval insanlar olduğu sürece sizler bu demir yolunu yaptırırsınız. Zaten oda ve borsa başkanları Samsun'dan Hopa'ya kadar birlikte çalışıyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman tarafından Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu programları kapsamında Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Valiliğini de ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu'nun Ordu programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de eşlik etti.