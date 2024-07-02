2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 20:15, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:14
Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.