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Batuhan Çolak 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı' iddiasıyla gözaltına alındı

''Aykırı'' adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 20:58, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:24
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Batuhan Çolak 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı' iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan ''Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Hesap kullanıcısının, ''kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlendi.

Çolak, hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan işlem yapılmak üzere, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

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