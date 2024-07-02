Batuhan Çolak 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı' iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan ''Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Hesap kullanıcısının, ''kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlendi.

Çolak, hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan işlem yapılmak üzere, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.