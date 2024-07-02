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Babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren zanlı tutuklandı

Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp üvey dedesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 21:47, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:48
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Babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli yakınları M.Y, M.Y, ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zanlı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuş, yakınlarından 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

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