MEB'deki sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu

Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızın 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan 696 sayılı KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler hariç olmak üzere sürekli işçilerin;

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