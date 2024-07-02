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MEB'deki sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu

2024 Yılı 2. Dönem (Haziran/Temmuz Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 23:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:09
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MEB'deki sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan 696 sayılı KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler hariç olmak üzere sürekli işçilerin;

. Aile Birliği,

. Can ve Mal Güvenliği,

. Sağlık,

. Eğitim,

. Şehitlik veya Vefat,

. Becayiş,

. Engellilik,

Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızın 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

İşte YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ;

2024 Yılı 2. Dönem (Haziran/Temmuz Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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