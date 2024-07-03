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45 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 320 zehir taciri yakalandı

45 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonlarında 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 08:19, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:46
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45 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 320 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip, 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde "Narkoçelik-25" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri yakalandı.

"Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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