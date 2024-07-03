Emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.<

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 10:13, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:14
Yazdır
Emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

/p>

Emekli polis memuru Ahmet Y. ile arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu Ramazan ile oğulları Servet Özcan ve Fırat Y. arasında Cevheri Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y, beylik tabancasıyla ateş ederek baba ve 2 oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan ve oğlu Servet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber