Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı belli oldu. Mevcut durumda 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti bu zam oranıyla yeniden arttı. Peki güncel 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.



MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşti. Buradan memur enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme hesabıyla 6 aylık memur zammı netleşti.

Buna göre,

6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73



Memur enflasyon farkı: Yüzde 8,31



Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10



Memur zammı: Yüzde 19,30 oldu.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Mevcut durumda bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 19,30 memur maaş zammı ile bedelli askerlik ücreti de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşuluyla 217.852,6 TL olacak.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 182.609,04 TL



Memur maaş zammı: Yüzde 19,30



Yeni bedelli askerlik ücreti 2024: 217.852,6 TL