KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS-2024/6: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmaya başlandığını açıkladı.

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Tercih kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYIN