2 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Adresleri belirlenen zanlılardan 5'i İstanbul'da, 1'i Adana'da yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 yasaklı kitap, 140 bin 800 lira, 1670 dolar ve 2 bin 900 euro ele geçirildi.