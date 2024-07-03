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Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı

Memur ve memur emekli maaş zammı belli oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni zamlı memur maaşları için 4 maddelik bir çağrıda bulundu. Kalıcı toplu sözleşme talep eden Yalçın 1. kademedeki memurlar için 3600 ek göstergenin de bir an önce uygulamaya geçmesini talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 11:39, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:40
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Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kamu görevlileri ve memur emeklilerinin alacağı maaş ve ücret artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Yalçın şunları söyledi:

Haziran ayı enflasyon rakamının %1,64 olarak açıklanmasıyla birlikte kamu görevlileri/emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş/ücret artışları belli oldu. Haziran ayı verilerine göre Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon %24,73 ve yıllık enflasyon %71,60 olarak gerçekleşti.

Bu veriler çerçevesinde, enflasyon farkı %8,46 ve kamu görevlilerinin alacağı zam oranı %19,31 oldu.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin direttiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun noter görevi üstlenerek tescillediği maaş/ücret artışları; yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı (Nisan -Mayıs-Haziran) kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti.

Mevcut artışlarla birlikte;

En düşük kamu görevlisi maaşı 30.560 ?'den 36.460 ?'ye

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı 14.740 ?'den 17.585 ?'ye yükselmiş oldu. Kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan (1 yıl) seyyanen artış "Görev Aylığı-Emekli Aylığı" arasındaki uçurumu büyütüyor, gelir kayıpları artarak devam ediyor. Emekliler Yılına yakışacak ve taçlandıracak düzenlemeler uygulamaya geçirilmeli; emek verenlerin, ömrünün büyük bir kısmını alın teri akıtarak geçirenlerin taleplerine kulak verilmelidir.

Memur-Sen olarak; 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerinin, emeklilerinin, kadın çalışanların ve engellilerin beklentilerini karşılayacak, kamu personel sistemindeki çarpıklığı düzeltecek, çalışma hayatında barışı tesis edecek adil ve makul tekliflerle gittik.

Biz Memur-Sen olarak; beklenen ve tahmin edilen enflasyon ile piyasa gerçekliği bulunan ve kamu görevlilerimiz tarafından kabul edilen maaş/ücret artışı dışında hiçbir hükme imza atmadık, atmayız.

YÖNTEM ADİL OLMALI, SONUÇLARI EMEKÇİYİ KORUMALI

Emek tarafının ücretlerine yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken, piyasa fiyatlarındaki artışlar ise halen sürüyor.

1 Temmuz itibariyle elektriğe gelen %38 zam, doğalgaz desteğinin ve %25 kira sınırı süresinin uzatılmaması, zorunlu harcamalara gelen artışlar, dolaylı vergilerin yükü ve diğer ekonomik gerçekler; sabit gelirlilerin maaş/ücret artışından daha fazla gider sağladığı gerçeği ıskalanmamalıdır.

Maaşlar/ücretler ile piyasadaki fiyat artışlarının kaybedenini sürekli olarak sabit gelirlilerimiz olduğu gerçeğinin bilinmesine rağmen, maaşlara 6 ayda bir, ürünlere ise hemen hemen her ay artış yapılmaktadır.

Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek. 1 ay boyunca emek veren, gece gündüz çalışan ve evine helal ekmek götürmek için dişini tırnağına takan emekçinin "ücreti" enflasyonu artıyor söyleminden/eyleminden vazgeçilmelidir.

Bu noktada atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemler adil olmalı, sonuç; alın teri ve akıl terinin değerini artırmalı, emekçiyi korumalı, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır.

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