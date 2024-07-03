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İnternetten bilgisayar aldı, paketten tıraş makinesi çıktı

Konya'da internet üzerinden bilgisayar siparişi veren bir kişiye tıraş makinesi gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 12:05, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:57
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İnternetten bilgisayar aldı, paketten tıraş makinesi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koptagel, 3 çocuğunun ders çalışması için bir alışveriş sitesinden 9 bin 749 lira değerindeki bilgisayarı satın almak istedi. 15 Haziran Cumartesi günü peşin ödeme yaparak siparişini tamamlayan Mehmet Koptagel'e bir hafta sonra kargodan paket geldi.

Heyecanla kutuyu açan Koptagel ve çocukları kutu içerisinde bilgisayar yerine tıraş makinesi ile karşılaştı. Sipariş verdikleri siteye iade yapmaya çalışan Koptagel, isteğinin reddedilmesi üzerine karakola giderek şikayetçi olacağını söyledi.

"Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum"

Yaşadığı olayı anlatan Koptagel, "İnternet sitesi üzerinden çocuklarıma karne hediyesi olarak dizüstü bilgisayarı almıştım, gelen ürün ise maalesef tıraş makinesi gönderildi. Ben ürünü iade olarak gönderdim, satıcı ürünü iade olarak kabul etmedi, reddetti. Alışveriş sitesiyle görüşüp tekrar ürünü göndereceğimi söyledim ve ürünü tekrar gönderdim. Aynı ürün bana geri gönderildi. Şu anda muamma bir durum var. Bunun çözülmesi noktasında bir çalışma yapılmasını istiyorum. Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum, maillerime cevap vermiyor. Bunun yanında bu satıcının büyük bir firmanın ismini kullanarak bu işi yapması hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye genelinde yaygın olan bir firmanın kutusunu, hatta koli bandını bile kullanarak yaptılar. Hakkımızı hukuki yoldan aramaya kadar gideceğiz" dedi.

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