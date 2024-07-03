Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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