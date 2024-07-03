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Bahçeli: UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a başlatılan soruşturmayla ilgili, "Türk ve Türkiye husumeti aşikar dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 13:40, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:42
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Bahçeli: UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Demiral'in gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşmasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

UEFA konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır."

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın başlattığı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

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