MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı.

Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Ödemeler, dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden yapılıyor

Ayrıca ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubelerine de ödeme yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacak.