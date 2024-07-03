'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'

Kahveci, enflasyonun hızının kesilmesinin ve hayat pahalılığının azaltılmasının uzun bir süre alacağını belirterek, çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağını vurguladı.

Alım Gücünü Artırmak İçin Ek Zam ve Refah Payı Gerekiyor

Kahveci, 2024 yılının ilk yarısında memur ve emeklilere verilecek %10 zammın yeterli olmadığını ifade etti. Çarşı ve pazarda fiyatların sürekli yükseldiğini, bu nedenle alım gücünü koruyacak ve memur ile emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtti. "Enflasyonun hızının kesilmesi, hayat pahalılığının belinin kırılması uzun bir süre alacak gibi görünmektedir. Çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının da yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan taraf uygulamalara dönülmesi gerekmektedir," dedi.

Mutfak Masrafları Ve Zorunlu Harcamalar Hesaba Katılmalı

Haziran ayında enflasyonun beklentilerin altında %1,64 olarak açıklandığını hatırlatan Kahveci, yıllık enflasyonun %71,30 olduğunu ve yılın ilk yarısında enflasyonun %24,73 oranında yükseldiğini belirtti. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15'lik artışın, altı aylık sürede 9,73 puan eridiğini vurguladı. Memur maaşlarındaki erimenin 10 puana yaklaştığını ve alım gücündeki düşüşün mutfak masrafları ve zorunlu harcamalar hesaba katıldığında çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Vergi Politikalarının Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Kahveci, ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek için çeşitli tedbirler alındığını, ancak bu tedbirlerin genellikle kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni vergi düzenlemeleri ve elektrik fiyatlarına yapılan %38 oranındaki zam gibi önlemlerin dar ve sabit gelirlileri zora soktuğunu söyledi. Vergi politikasının dar ve sabit gelirlilerden alınan vergiyi artırmak yerine, hiç vergi ödemeyen veya az vergi ödeyen kesime yöneltilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu nedenle vergi politikaları vergiyi tabana değil, tavana yaymak şeklinde belirlenmeli ve herkesin gelirine göre vergi ödemesini sağlayacak, servet transferini alttan yukarı doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirecek vergi sistemine ihtiyaç vardır," dedi.

Ekonomik Yükü Hafifletmek İçin Adımlar Atılmalı

Kahveci, memur ve emeklilerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek için maaşların açlık ve yoksulluk sınırından kurtarılması ve maaşlara enflasyonun üzerinde artış yapılması gerektiğini belirtti. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payı ödemesi olduğunu ifade etti. "Bu nedenle artık maaşlara ek zam yapılması da bu ekonomik şartlar altında zorunlu hale gelmiştir," dedi.

Çalışanların Taleplerine Kulak Verilmeli

Kahveci, maaşlara ek zam verilmesi, refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerinin karşılık bulmasının hayati önem taşıdığını belirtti. "2024 yılının yarısını tamamladığımız bu dönemde memur ve emeklilere verilecek %10 zamla bu dönemin atlatılamayacağı görülmelidir," diyerek açıklamasını sonlandırdı.