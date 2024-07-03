RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve idari para cezası verilen Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 15:41, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:41
Yazdır
RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

RTÜK'ten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda ele alınan konulardan birinin Açık Radyo olduğu belirtildi.

Açık Radyo'nun, Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, radyonun en son verilen 5 kez program durdurma müeyyidesine rağmen yayınlarına devam ettiğinin tespit edildiği ve en ağır yaptırımın uygulandığı aktarıldı.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmünün üst kurul tarafından hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun'un 33. maddesindeki 'Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır' hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber