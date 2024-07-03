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Oğlunun ölüm haberini alınca, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), apartmanın 7'nci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Berkay Yayla'nın (25) Adana'da oturan babası Halil Yayla (58), aldığı acı haber sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 15:49, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:10
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Oğlunun ölüm haberini alınca, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Girne'de 1 Temmuz günü eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yayla'nın yakınları, Adana'daki ailesine haber verdi. Yayla'nın babası Halil Yayla, aldığı acı haberle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yayla'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halil Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berkay Yayla'nın cenazesi otopsinin ardından Adana'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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