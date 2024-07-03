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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 8 sanık tahliye edildi

Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise taş ve sopalarla mukavemet gösterilmesine ilişkin 12 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 8 sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 16:07, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:07
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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 8 sanık tahliye edildi

Fatih Saraçhane bölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkardıkları ve polislere taş ve sopalarla saldırmak suretiyle mukavemet gösterdikleri iddia edilen ve haklarında 15'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen 12 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 8'i tutuklu 4'ü tutuksuz sanık 12 sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

"Beklenmedik bir şekilde kalabalık ve polis arasında sıkışıp kaldık"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fatmanur Uğur, anayasal hakkını kullanarak Saraçhane'ye gittiğini belirterek, "Taksim Meydanı'na alternatif olarak Saraçhane'ye gittik. Geniş bir kitleyle kutlamalara katıldık, 'alana kaçak girildi' durumu söz konusu değil. Küçükçekmece'de ki evimden Saraçhane'ye kadar herhangi bir yasaklamayla karşılaşmadım. Bazı noktalarda polis arama yapıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de oradaydı. DİSK temsilcileri ile Taksim'e gidilip gidilemeyeceğini görüştüğümüz sırada beklenmedik bir şekilde kalabalık ve polis arasında sıkışıp kaldık. Bu arbedede bir arkadaşımız görme kaybı yaşadı. Ben kendimi korumaya çalışarak alandan uzaklaştık. Bir an önce tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel'in çağrısı üzerine Saraçhane'de ki gösterilere katıldım"

Tutuklu sanık Ahmet Özgür Erdoğan ise savunmasında, "1 Mayıs işçi bayramında Saraçhane'ye gittiğim için tutuklandım. Yaşadığım sorunlara tepki göstermek için oradaydım. CHP Başkanı Özgür Özel'de taksim kararına atıf yaparak Saraçhane'deki gösterilere çağrı yaptı. Özel'in çağrısı üzerine Saraçhane'de ki gösterilere katıldım. İddianamede yasaklı alana girme ibaresini kabul etmiyorum. Ben o alana toplu ulaşım ile gidip polisin üzerimi aramasından sonradan girdim. Polislere fiziksel bir temasım olmadı. Ayrıca iddianamede yer alan uyarı anonsuna rağmen dağılmadılar ifadesine de katılmıyorum. Ben herhangi bir anons duymadım" şeklinde konuştu.

"Biz suç işlemedik, tahliyemi talep ediyorum"

Tutuklu sanıklardan Çağla Tanışlar savunmasında, yoksulluk sınırının altında maaş aldığını belirterek, "Bir öğretmen olarak sorunların dile getirileceği 1 Mayıs gösterilerinde CHP Başkanı Özgür Özel ve DİSK Başkanı çağrısıyla Saraçhane'de yer aldım. Polisin orantısız güç kullanması sonucu savunmasız kaldık. Polisin işçileri alandan tahliye etmesiyle ben de alandan ayrıldım. Biz suç işlemedik, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Ses yayın aracıyla uyarılar yapılmasına rağmen eylemler devam etti"

Duruşmada 1 Mayıs'ta göstericilerle yaşanan arbede sonucu yaralandığını söyleyen müşteki polis memuru B.G., "Defalarca ses yayın aracıyla dağılmaları için uyarı yapıldı. Buna rağmen göstericiler eylemlerine devam ettiler. Yaşanan arbede sırasında benim dudağım patladı. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

"Ben de bir emekçiyim, kaşımı hareket ettiremiyorum"

Müşteki polis memuru H.Ö. ise başına 15 dikiş atıldığını belirterek, "24 gün işe gidemedim. Bize ne görev verildiyse onu yaptık. Ben de bir emekçiyim, olaylar sırasında yaşananlardan dolayı kaşımı hareket ettiremiyorum. Kişisel bakımlarımı yaparken zorlanıyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

8 sanığa tahliye

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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