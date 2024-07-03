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Bakan Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturmanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 16:36, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:37
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Bakan Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

Bakan Tunç, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması başlattığı milli futbolcu Merih Demiral'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gururumuzsun Merih Demiral, daima yanındayız." ifadelerine yer verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta Demiral'ın iki gole imza attığını anımsatan Tunç, "Futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların gol sevinçlerinin başka yöne çekilmesini "maksatlı ve art niyetli" olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar. Yapılan haksız uygulamalar, A Milli Futbol Takımımızın başarılarına asla gölge düşüremeyecek ve ket vuramayacaktır. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir."

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