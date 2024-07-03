Çeyrek finale yükselen milliler ilklere imza attı

Avusturya karşısında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, hakemin son düdüğüyle birlikte kendilerini saha zeminine bırakırken, saha içinde çeyrek finale yükselmenin sevinci yaşandı.

Karşılaşma boyunca yüksek efor sarf eden milliler, maç boyunca 114,3 kilometre mesafe kat etti. Ay-yıldızlılar, turnuvada oynadığı 4 karşılaşmada 453,1 kilometre koşarken, maç başına 113 kilometre ortalama yakaladı. Milliler, Avusturya karşısında ortalamanın üzerinde koşu mesafesine ulaştı.

Merih Demiral 40 yıl sonra ilki başardı

A Milli Takım'ı galibiyete taşıyan golleri kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral, 40 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ilk savunma oyuncusu oldu. Merih'ten önce 1984 yılındaki organizasyonda Fransa forması giyen defans Jean-François Domergue, Portekiz maçında 2 gol atmıştı.

Büyük turnuvalarda ise bir savunma oyuncusunun 2 gol attığı son organizasyon 1998 Dünya Kupası. Fransa'nın savunma oyuncularından Lilian Thuram, Hırvatistan maçında kaydettiği 2 golle takımının 2-1 kazanmasını sağlamıştı.

Merih Demiral aynı zamanda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynanan karşılaşmada 2 gol atan Nihat Kahveci'yi de yakalayarak, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.

Arda Güler tarihe geçti

Avusturya karşısında Merih Demiral'ın kaydettiği ikinci golde asisti yapan 19 yaşındaki yıldız Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti.

Arda Güler, 20 yaşın altında olup Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atıp hem de asist yapan üçüncü ünvanını aldı.

Bu başarıyı 2004 yılındaki organizasyonda İngiltere'den Wayne Rooney ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo yakalamıştı.

Dün akşam oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendilerini yere bırakırken, en çok mesafe kat eden isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda en fazla süre alan oyuncular oldu.

Her iki futbolcu da milli takımın sahaya çıktığı 4 maçta 90'ar dakika sahada kalarak toplamda 360 dakika forma giydi.

56 uzaklaştırma yapan milliler, organizasyonda en çok tehlike uzaklaştıran ekip olarak dikkati çekti.

A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında 56 kez tehlike uzaklaştırırken bu anlamda organizasyonda tehlikeyi en fazla savuşturan yapan takım oldu.

Millilerde Merih-Kaan-Abdülkerim üçlüsü, toplamda 38 uzaklaştırma yaparken, Merih 17 uzaklaştırmayla ilk sıraya çıktı.

Merih Demiral, ulaştığı bu sayıyla, A Milli Takım formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla tehlike savuşturan futbolcu olmayı başardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ve üzerinde ikili mücadele kazanan (28), şut pası veren (11), çalım atan (5), top kapan (10) ve pas arası yapan (7) Ferdi Kadıoğlu, bu anlamda organizasyondaki tek futbolcu oldu.

Avusturya müsabakasında uzatma dakikalarında Baumgartner'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyen Mert Günok da yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle milli takım forması altında Rüştü Reçber'in ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek yüzdeye ulaşan isim oldu. Rüştü Reçber, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta yüzde 85'lik kurtarış yüzdesine ulaşmıştı.

Milliler en başarılı üçüncü takım konumunda

Avusturya karşısında 2-1 kazanarak organizasyonda çıktığı 4. maçta üçüncü galibiyetini elde eden A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en başarılı üçüncü ekibi konumuna yükseldi.

Çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan İspanya bunu başaran tek ekip olurken, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar; Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yenerken, tek yenilgisini grup maçlarında Portekiz'e karşı almıştı.

Almanya oynadığı 4 maçta attığı 10 golle turnuvanın en golcü takımı olurken, 9 gol kaydeden İspanya ise ikinci sırada yer aldı. 7'şer gol kaydeden Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Avusturya ise bu anlamda üçüncü oldu.