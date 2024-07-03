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Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı gol sevinci nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından açılan soruşturmayı kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 16:54, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:54
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Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması üzerine UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlattı.

"Siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcu Demiral hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

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