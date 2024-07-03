İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %79,55 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,25 arttı.

Bir önceki yılın Haziran ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %79,55 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.001 lira arttı.

Nohut yıllık bazda %89,16 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %89,16 artış oranı ile nohut fiyatlarında yaşandığı görüldü.