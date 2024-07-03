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Bakan Göktaş'tan gençlere tavsiye: Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın. Karar verdiğiniz her mesleki alanda, belirlediğiniz her hedefte en büyük destekçiniz aileniz olacak, biz olacağız. Sizlerin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 19:13, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:16
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Bakan Göktaş'tan gençlere tavsiye: Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Galata Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Üniversitenin, salgının zor koşullarında eğitim hayatına başladığını ve bu yıl lisans programlarından ilk mezunlarını verdiğini söyleyen Göktaş, tüm mezunların kendi alanlarında yüksek başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ancak iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle ulaşılabileceğine dikkati çekerek, "Bugün diplomalarınızı alarak hayatınızda yeni bir sayfa açıyor, yeni bir başlangıca 'merhaba' diyorsunuz. Önünüzde yaşayacağınız daha pek çok dönemeç olacak. Bu dönemeçlerin bazılarını başarılı bir şekilde geride bırakacaksınız. Bazı dönemeçler ise sizleri hayatın başka tarafına savuracak. Fakat şunu özellikle belirtmek isterim ki hayat sizi hangi noktaya ulaşmak istiyorsanız oraya taşıyacak." diye konuştu.

- "Hayatınızı size heyecan veren bir idealin etrafında kurun"

Bakan Göktaş, gençlere seslenerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engellerle karşılaşacaksınız. Başarısızlıklarla yüzleşeceksiniz. Bazı durumları aşmakta zorlanacaksanız. Bu söylediklerim sizlere olumsuz gibi gelebilir. Fakat yaşadığınız her fırtınayı geride bıraktıktan sonra yeni ve güçlenmiş bir birey olarak var olacaksınız. Emin olun, edindiğiniz yeni kimlikleriniz sizleri daha mutlu ve güçlü kılacak. Bu süreçte şu üç şeye sıkı sıkıya sarılmanız gerekecek. Bunlardan ilki, bir hayat amacınızın, idealinizin olmasıdır. Hayatınızı size heyecan veren bir idealin, bir amacın etrafında kurun ve zamanınızı bu doğrultuda planlayın."

Yeryüzünde başarılı olarak görülen kim varsa hepsinin ortak bir özelliği bulunduğunu, onun da hayat amaçları olduğunu aktaran Göktaş, "Hayat amacınızın peşinden koşmak,sizlere hiç tahmin edemeyeceğiniz imkanlar sunacak, hiç bilmediğiniz kapılar açacak. İkincisi, kendinizin, sizden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmenizdir. Üçüncüsü, hayat amacınızı gerçekleştirmekten asla vazgeçmemeniz." diye konuştu.

- "Sadece kendinize inanmanız gerekiyor"

Bakan Göktaş, başarısız olunduğunda yeniden denenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yoruldunuz mu, yeniden yola koyulacaksınız. Düştünüz mü, düştüğünüz yerden kalkacaksınız. Size bir sır vereyim, hiç kimse başladığında yaptığı işi bilmiyordu. Fikirler tamamen şekillenmiş halde oluşmazlar. Sadece başlamanız ve kendinize inanmanız gerekiyor." dedi.

Özellikle pergel metaforunu hatırlatmak istediğine vurgu yapan Göktaş, "Bir ayağınızı bu kadim coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, bu ülkenin en kıymetli hazinesinin çalışkan, becerikli ve çevik gençler olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Siz kıymetli gençlerimizle birlikte çalışmak bizim için her zaman bir gurur vesilesidir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, gençlerimizi zirveye taşımak, yeni atılımların öncüsü yapmak Türkiye'yi güçlü ve yenilmez kılmak demektir. Bugün her masada gençlerimiz karar verici olarak yer alıyor. Sizlere her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizlere her konuda inancımız tam, sizlerden umudumuz büyük."

- "Öğrenmekten asla vazgeçmeyin"

Gençlere öz güven ve motivasyonlarını her daim yüksek tutmaları gerektiğini hatırlatan Göktaş, gençlerin sosyal medyanın ve dijital dünyanın özgürlüklerini ellerinden almalarına müsaade etmemeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş, dijital dünyanın sunduğu haberlerin farklı kaynaklardan araştırılması gerektiğini dile getirerek, "En önemlisi, öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Hayatınızın bu yeni dönemecinde her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın. Karar verdiğiniz her mesleki alanda, belirlediğiniz her hedefte en büyük destekçiniz aileniz olacak, biz olacağız. Sizlerin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl mezun olan 755 genci ve ailelerini tebrik eden Göktaş, "Her birinizin kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerlemesini, hayata değer katan insanlar olmanızı diliyorum. Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak." dedi.

Mezuniyet törenine, İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut, Rektör Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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