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Bakan Tunç: 9'uncu Yargı Paketi ülkemiz için hayırlı olsun

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 19:20, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:18
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Bakan Tunç: 9'uncu Yargı Paketi ülkemiz için hayırlı olsun

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler kamuoyuyla paylaştığı ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve arkadaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Kanun teklifi ile ilgili bilgi veren Bakan Tunç, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kanun Teklifi; Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içermektedir. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

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