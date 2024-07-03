Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, MEB'in 2. iller arası ve il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu alacağını açıkladı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Bir Talebimiz Daha Yerine Geldi" başlığı ile yaptığı paylaşımı şu şekilde;
Bir Talebimiz Daha Yerine Geldi
2.İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihi:11-16 Temmuz 2024
Atama tarihi: 18 Temmuz 2024
2.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihi: 23-26 Temmuz 2024
Atama tarihi: 30 Temmuz 2024
Milli Eğitim Bakanı Sn.Yusuf Tekin'e bu olumlu adım için teşekkür ediyorum.
Bir Talebimiz Daha Yerine GeldiAli YALÇIN (@_aliyalcin_) July 3, 2024
📌2.İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihi:11-16 Temmuz 2024
Atama tarihi: 18 Temmuz 2024
📌2.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihi: 23-26 Temmuz 2024
Atama tarihi: 30 Temmuz 2024
Milli Eğitim Bakanı Sn.Yusuf Tekin'e. pic.twitter.com/weOvoVqQfJ