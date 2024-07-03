Fabrikada üzerine kütük düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da çalıştığı fabrikada üzerine kütük düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 19:40, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:00
Olay, Ordu'nun Fatsa ilçe Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada üzerine kütük devrilen Halil Özdemir (36) ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında alınan Halil Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.