Yayla yolunda kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 1 ölü

Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Acelle Yaylası yolunda Nuran Demiralay (52) idaresindeki arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demiralay'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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