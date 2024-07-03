Yayla yolunda kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 1 ölü

Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yayla yolunda kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda arazi aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 20:57, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:58
Yazdır
Yayla yolunda kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 1 ölü

Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Acelle Yaylası yolunda Nuran Demiralay (52) idaresindeki arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demiralay'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber