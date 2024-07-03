Barıştırmak için eve gelen arabulucuyu vuran zanlı tutuklandı

Olay, dün Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Çaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız kaçırma mevzusu nedeniyle iki arasında oluşan husumeti sonlandırmak amacıyla Osman Y. arabulucu olarak kız babası E.E.'nin evine gitti. Burada Osman Y. ile E.E. arasında çıkan tartışma sonrasında E.E. Osman Y.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osman Y. ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesine ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Y.'nin omurilik kısmına saplanan kurşun çıkarılamazken yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.E. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.