İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması

Denetimlere narkotik köpeği ile polis helikopteri de destek verdi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile Özel Harekat polisleri katıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde de uygulama yapıldı.

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