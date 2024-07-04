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İzmir merkezli 5 ilde DAEŞ operasyonu; 18 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı, hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 1 kitabevi ise mühürlenerek ticari ve sınai faaliyetlerden men edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 07:42, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 07:43
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İzmir merkezli 5 ilde DAEŞ operasyonu; 18 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik 6 ay süreyle teknik ve fiziki takip yaptı. Elde edilen bilgiler sonucu 20 Şubat, 24 Nisan ve 1 Temmuz tarihlerinde 3 aşamalı operasyon gerçekleştirdi. Örgütün Torbalı ilçesi yapılanması ile Rize ve Tokat illeri gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Tokat, Rize ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 36 yayın yasağı kapsamında olan kitap, 3 not defteri, 1 tabanca ve 9 fişek, 1 av tüfeği ve 30 fişeği ile birlikte çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Soruşturma kapsamında faaliyet gösteren 1 kitabevi ise mühürlenerek ticari ve sınai faaliyetlerden men edildi.

18 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise aynı suçtan soruşturmasının olduğundan dolayı mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı olan firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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