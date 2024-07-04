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JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti

Türkiye'nin açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında JPMorgan ve Barclays yeni rapor paylaştı. Raporda, bu yıl için enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize edildi.

Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 07:59, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 07:59
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JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti

JPMorgan ve Barclays Türkiye'de açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında paylaştıkları raporlarda bu yıl için enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre JPMorgan "Türkiye: Yaz aylarında sert dezenflasyon kapıda" ismiyle paylaştığı raporda enflasyon tahminlerini revize etti.

Manşet enflasyonun Haziran'da aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1'lik beklentilerinin altında geldiğini hatırlatan JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik yıllık enflasyonun da baz etkisiyle sert biçimde düşerek Mayıs ayındaki yüzde 75,4'ten yüzde 71,6'ya gerilediğini belirtti.

Raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz'da yüzde 60'a, Ağustos'ta yüzde 50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, 2025 tahmini yüzde 25,2'den yüzde 25'e düşürüldü.

Barclays'ten TCMB tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran'da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.

Barclays de enflasyon verisi sonrası paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5'ten yüzde 44'e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi yüzde 30,8 oldu.

Raporda TCMB'den Ocak 2025'e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak bugün beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiği belirtildi.

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