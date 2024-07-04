İstanbul'da çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Tahliye edilenler otele yerleştirildi

Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı.

Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.