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Enkazdan doğan aşk!

Sinem Kaynak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalmıştı. Onu, itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz kurtardı. Genç kadın, hayatını kurtaran itfaiye eri ile evlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 08:37, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:55
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Enkazdan çıkarıp, hayata tutunması sağlandı. 1 yıl sonra ise hayat arkadaşı oldu.

Ankara İtfaiyesi eri Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraştaki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi.

Cebrail Sarsılmaz ve Sinem Kaynak çiftinin nikahları Keçiören Belediyesi Aşık Veysel nikah salonunda kıyıldı.

Sarsılmaz, "Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." dedi.

Gelin Sinem Kaynak, enkazdan çıkarılan şanslı kişilerden olduğunu söyledi. Kaynak, "Hayat bizi birleştirdi. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çifti tebrik etti.. İtfaiye eri Sarsılmaz, depremde arama kurtarma çalışmalarında 13 gün görev aldı. Sinem Kaynak ve kardeşini enkazdan canlı olarak çıkarmıştı.

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