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Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından memur ve emeklinin Temmuz zammı belli oldu. Zam oranı kök aylıklara gelecek, kök aylığı en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin altında olan emekliler sıfır zam almış olacak. İşte detaylar...

Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 09:33, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:40
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Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak

TÜİK'in verileri açıklamasının ardından işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam alacak. Ancak söz konusu zam oranı kök aylıklara uygulanacağı için kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi yüzde 0 zam almış olacak.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ TASLAĞA GİRMEDİ, GÖZLER ERDOĞAN'DA

Hükümetin özellikle vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis'e sunacağı torba yasa taslağında olması beklenen kök maaş düzenlemesi taslağa girmedi. T24'te yer alan habere göre açıklanan zam oranın ardından en düşük emekli aylığı konusunda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,3 oranında zam yapılacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,7 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda, kök aylığı 10 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı 12 bin 473 olacak.

KÖK AYLIĞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA OLAN MİLYONLARCA EMEKLİ VAR

Kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere yüzde 12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise "sıfır" zam almış olacak.

SIFIR ZAM ALACAKLAR

Emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapıldığı için milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam almış olacak. Bundan dolayı, milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı almaya devam edecek.

Kök aylığı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesinin, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunması beklenen torba yasa taslağına girmesi bekleniyordu. Ancak tüm eleştirilere rağmen bu madde torba yasa taslağına girmedi.

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Kök aylığı 10 bin liranın altında kalan emekliler için aradaki farkın hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı.

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte aylıkları enflasyon karşısında iyice eriyen emeklilere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hükümet, 31 Mart yerel seçimlerinde özellikle emeklilerden aldığı oylarda ciddi bir düşüş yaşamıştı. Açıklanan zam oranlarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı konusunda adım atması bekleniyor.

REFAH PAYI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök emekli aylığı, emekli maaşının ham halini ifade ediyor. Kök emekli aylığı, emeklinin çalıştığı süre, ödediği primler ve kazançları gibi faktörlere göre hesaplanıyor.

Kök aylık, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli aylığının ham halini ifade etmek için kullanılıyor.

Buna göre emekli zammı sonrasında kök aylığı 10 bin TL'nin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yine aynı aylığı almaya devam edecek.

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