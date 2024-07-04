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Yalova'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Yalova'da Ramazan Ölger (37), iddiaya göre evlatlıktan reddettiği için konuşmak amacıyla gittiği evde tartıştığı babası Nizamettin Ölger (60) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 09:41, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:42
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Yalova'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay, gece yarısı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger'in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti. Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Ölger, pompalı tüfekle ateş etti.

Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger'in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı Nizamettin Ölger ise eve gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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