Dolar/TL 32,58 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 32,5496'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,2640, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın dün yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda ilk faiz indirimini yapma ihtimali yüzde 85'e geriledi. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 89 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.