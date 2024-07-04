Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Şüpheliler arasında muhtarların da olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net