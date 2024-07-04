Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net