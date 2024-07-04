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Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

Borsa İstanbul'da 6 aylık dönemde 22 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 54,7 milyon yatırımcı talebinin büyüklüğü 46,6 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 12:59, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:59
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Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

Halka arzlar şirketler için alternatif finansman kaynağı, yatırımcının ise ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Buna göre, ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edildi. Söz konusu dönemde 22 şirketin pay dağıtımlarına 54 milyon 735 bin 367 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 53 milyon 684 bin 118 oldu.

İlk yarıda talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14'ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işleme açıldı.

En çok talep gören şirketlere bakıldığında 3 milyon 715 bin yatırımcıyla IC Enterra Yenilenebilir Enerji ilk sırada yer aldı. İkinci 3 milyon 674 bin yatırımcıyla Altınay Savunma ve üçüncü 3 milyon 646 bin yatırımcıyla Mogan Enerji oldu.

Halka arz büyüklüğü açısından ilk üçte 4,5 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 4,48 milyar lira ile Lila Kağıt ve 4,1 milyar lira ile Koton yer aldı.

Yatırımcı talebi yüzde 137 artış gösterdi

Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi, bu dönemde 2023'ün ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 137 arttı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde gerçekleşen 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 54,7 milyona yükseldi.

Bu ilgi arz büyüklüklerine de yansıdı. Geçen sene aynı dönemde 25 milyar 912 milyon 784,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, bu sene yüzde 79,87 artarak 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 liraya yükseldi.

Bu yıl halka arz olan şirketlerin beşi gıda, dördü imalat, üçü enerji, üçü bilişim, ikisi lojistik sektöründe faaliyet gösterirken, birer şirket de gayrimenkul, perakende, kağıt ve savunma sektöründe yer aldı.

Yılın ilk yarısında halka arz olan şirketler:

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