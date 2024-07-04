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Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu

Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 15:41, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:52
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Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu

Başsavcı Gökhan Karaköse'nin yaptığı görev dağılımı şu şekilde;

1) İlhan AYAZ - Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu

2) Ali Ceyhun CEYLAN - Uzlaştırma Bürosu, Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu

3) Halil MAÇKAYA - Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri, Soruşturma Bürosu, İdari Yaptırım Bürosu

4) Özgür KAMIŞLIK - Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Seri Muhakeme Bürosu

5) Ender COŞKUN - Duruşma Savcıları Bürosu, Kanun Yolları Bürosu

6) Namık Kemal SALTIK - Genel Soruşturma Bürosu

7) Üzeyir KARAKÜLAH - Personel ve İdari İşler Bürosu

8) Kasım TÜTEN - Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu

9) Ahmet ALTUN - Genel Soruşturma Bürosu

10) Hamza YOKUŞ - Memur Suçları Bürosu

11) Vural BALCI - İlamat İnfaz Bürosu ve Cezaevlerinden Sorumlu

12) Şenol TAŞKALE - Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu

13) Mehmet IŞIK - Terör Suçları Soruşturma Bürosu

14) Tuncay BOZDĞAN - Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu

15) Mahmut AKINCI - Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Parlamenterler Hakkındaki Şikayetleri Soruşturma

16) Fatih MUŞMAL - Genel Soruşturma Bürosu

17) Eşref Çağdaş BAL - Özel Soruşturma Bürosu

18) Veysel KAÇMAZ - Terör Suçları Soruşturma Bürosu

19) Melih ALADAĞ - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu

20) Can TUNCAY - Genel Soruşturma Bürosu

21) Murat ÖZCAN - Genel Soruşturma Bürosu

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