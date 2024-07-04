DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan, 'Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale Avusturya'nın kaldığı' iddiası doğru değildir. 2 Temmuz 2024 Salı günü oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu eşleşmesinde Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye ve Hollanda'nın karşılaşacağı çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de oynanacaktır" denildi.

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