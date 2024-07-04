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Konya'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Konya'da yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların mevsim değerlerinin üstünde seyretmesi nedeniyle orman yangınlarını en aza indirmek için Konya Valiliği tarafından ormanlık alanlara giriş yasağı kararı alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 17:58, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:00
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Konya'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Yaz aylarının gelmesi ile ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle 5 Temmuz itibariyle 30 Eylül 2024 tarihine kadar Konya Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan açıklamada orman yangınlarını en aza indirmek için bu tedbirin uygulanacağı belirtilerek, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca Konya ili sınırları içerisindeki, belirtilen ormanlık alanlara girişler 5 Temmuz 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca ilimiz genelinde kiraya verilen piknik ve mesire yerleri ile belediyelerin bünyesinde bulunan Millet Ormanları hakkında; bu alanların işleticileri ile orman idaresi arasında yapılan sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. İşleticilerin alması gereken tedbirler orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından denetlenecektir. Ormanlık alanların çevresinden ve içinden geçen yollarda, ateşli ya da ateşsiz piknik yapmak yasaktır" denildi.

Konya'da giriş yasağı kararı alınan ormanlık alanlar şöyle:

"Merkez ilçelerde bulunan Sızma, Dokuz, Bağrıkurt mahalleleri, Çayırbağı Mahallesi yolun Seydisehir istikameti sağ tarafı, Altınapa Baraj Mevkii, Küçük Muhsine, Sulutas, Sarayköy, Dere, Çandır mahalleleri, Sağlık Kasabası Ormanlık alanları. Derbent ilçesinde Güney Mahallesi, Derbent Göleti ve çevresi, Mülayim Ormanları ormanlık alanları. Beyşehir ilçesi Huğlu, Üstünler, Hüseyinler, Yazyurdu, Başgöze, Damlapınar, Şamlar, Yenidoğan, Doğanbey, Üçpınar, Karabayat, Karaali mahalleleri ormanlık alanları ile Yeşildağ Muhafaza Ormanı, Atatürk Ormanı Mevkii, Eşrefoğlu Muhafaza Ormanı, İslibucak Muhafaza Ormanı, Beyşehir Gölü Milli Parkı Ormanlık alanları. Derebucak ilçesi Gencek, Çamlık, Durak, Tepearası, Yukarıkayalar, Musalla, Sarayönü, Pınarbaşı mahalleleri ormanlık alanları ile Derebucak Milli Parkı ormanlık alanları. Hüyük ilçesi Pınarbaşı, Göçeri, İlmen, Suludere, Başlamış, Çamlıca, Selki, Gökçekuyu mahalleleri ormanlık alanları ile İmrenler yaylası, Hüyük Yaylası (31 Yaylası) ormanlık alanları. Seydişehir ilçesi Kızılca, Yenice, Gökçehüyük, Taraşçı, Çatmakaya mahalleleri ile Madenli Köyü ormanlık alanları. Ahırlı ilçesi Kuruçay Devlet Ormanı, Sorkun Çarşamba Devlet Ormanı, Aktepe Devlet Ormanı, Damlar Devlet Ormanı ormanlık alanları. Yalıhüyük ilçesi Yalıhüyük Devlet Ormanı ormanlık alanları. Bozkır ilçesi Akçapınar Devlet Ormanı, Sazlı Devlet Ormanı, Üçpınar Devlet Ormanı ormanlık alanları. Taşkent ilçesi Tatartekne Devlet Ormanı, Kıblekayası Devlet Ormanı, Taşdibi Devlet Ormanı, Messeni Devlet Ormanı mevkileri ormanlık alanları. Hadim ilçesi Aşağı Hadim 1 Nolu Devlet Ormanı, Bolat Devlet Ormanı, Bolat- Sınat Tepe, Yalınçevre, Yelmez, Gaziler, Küplüce, Bademli, Göynükkışla ve Dülgerler mevkileri ormanlık alanları. Ilgın ilçesi Balkı Mahallesi, Aşağı Çiğil Mahallesi, Aşağı Çiğil 1 ve 2 Göleti, Dığrak, Gökbudak, Belekler, Karaköy, Güneypınar, Gökçeyurt mahalleleri, Gökçeyurt Göleti çevresi, Bulcuk Mahallesi, Bulcuk Göleti 1-2 çevresi, Mahmuthisar, Beykonak, Barakmuslu, Eldeş, Kale, Orhaniye, Tekeler ve Yukariçiğil mahalleleri ormanlık alanları. Doğanhisar ilçesi Deştiğin, Konakkale mahalleleri, Alan, Ketenlik, Gomdegen, Dumluca mevkileri, Başköy Mahallesi ve Başköy Göleti çevresi ormanlık alanları. Derbent ilçesi Arapözü ve Saraypınar mahalleleri ormanlık alanları. Kadınhanı ilçesi Karaköy, Güneypinar, Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpinari, Ceşmecik, Beykavağı, Sahören, Hacıoflaz, Pirali, Söğütözü mahalleleri, Sarayönü ilçesi; Kurşunlu, Ladik, Bahçesaray, Çesmelisebil ve Ertuğrul mahalleleri ormanlık alanları. "

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