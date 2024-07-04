Termos silah sayıldı, Deniz Akkaya'ya hapis istendi

İddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Son dönemde kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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