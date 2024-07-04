Termos silah sayıldı, Deniz Akkaya'ya hapis istendi
Deniz Akkaya hakkında kızı A. Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı
Son dönemde kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
İddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.