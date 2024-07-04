Merih Demiral, UEFA'ya savunma yapacak
Milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatılmıştı. Merih Demiral, UEFA'ya gol sevinciyle ilgili savunma yapacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 21:57, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:10
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta iki golü de atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında yaptığı 'Bozkurt işareti' sebebiyle disipline sevk edilmişti. Milli futbolcu bu konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA'ya savunma yapacak. Merih Demiral'ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.
Öte yandan Alman basını ise Merih Demiral'ın 2 maç ceza alacağını iddia etti.