Merih Demiral, UEFA'ya savunma yapacak

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta iki golü de atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında yaptığı 'Bozkurt işareti' sebebiyle disipline sevk edilmişti. Milli futbolcu bu konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA'ya savunma yapacak. Merih Demiral'ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.

Öte yandan Alman basını ise Merih Demiral'ın 2 maç ceza alacağını iddia etti.