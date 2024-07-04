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Çiftçioğlu: Sendikalıya %78 sendikasıza %86 skandalıdır

Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verileri ile birlikte kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşmiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 22:15, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:35
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TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon haziran ayında aylık %1,64 yıllık bazda ise % 71,60 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONUNDAN TEPKİ YÜKSELDİ
Açıklanan zam oranının ardından sosyal medyada gündem çalışması yaparak etkinlik başlatan ve binlerce memurun katılımıyla Türkiye gündeminde 1.sıraya yükselen Kamu Birliği Konfederasyonu eylemsel olarak da harekete geçti.
Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, yönetim heyeti, kamu çalışanları ve basın mensuplarının da katılımıyla TÜİK binasının önünde basın açıklaması düzenlendi.
Basın açıklamasına katılan memurlar hazırladıkları pankartlarla memur zammını protesto etti.
Basın açıklamasında, sendikasız SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam oranlarının yazdığı panoyu gösteren Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, SSK ve BAĞKUR'luların onları temsil eden sendikaları olmamasına rağmen 1 yılda %86 oranında memurların ise %78 oranında zam aldığını ifade etti.
Yetkili konfederasyon adına bu tablonun skandal olduğunu söyleyen Çiftçioğlu, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:
"Sendikasız olanlar! Haklarını savunan STK'yı bulamayanlar, zam pazarlığı dahi yapamayanlar, devlet ne verirse ona razı olanlar %86 zam alabiliyorken yetkili memur sendikası %78 zam almış. Hani boy boy fotoğraf paylaşıyorlar ya şöyle yetkiliyiz böyle yetkiliyiz diye."

"BOŞ KOLTUKTAN DAHA AZ ZAM ALIRKEN BOYUNUZDAN DA MI UTANMADINIZ?"
"Boş koltuktan daha az zam alırken boyunuzdan da mı utanmadınız? Toplu sözleşme görüşmelerine gitmeseydiniz daha iyiydi,
Oturmasaydınız daha iyiydi,
Boş koltuktan daha az zam alarak tarihe geçtiniz tarihe!
Birde dün çıkmış yetkili konfederasyonun başkanı toplu sözleşme masasında piyasa gerçeklerine imza attık diyor,
Buradan bütün devlet memurlarına sesleniyorum, üye olarak yetki verdiğiniz sendikalar, aldığınız zamları piyasanın gerçekleri olarak görüyor.

"NE ZAMAN RÜYADAN UYANDIRACAKSINIZ?"
Bu sendikalardan yetkiyi alıp ne zaman rüyadan uyandıracaksınız?
Boş koltuktan daha az zam alan temsilcilerinizi ne zaman değiştireceksiniz.
Gelin Türkiye'nin en genç, en dinamik tam bağımsız konfederasyonunda toplanalım!"

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