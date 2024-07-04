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Bakan Kurum, ilk ziyaretini depremden etkilenen Malatya'ya gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya'mızın inşa ve ihyası için kararlarımızı ortak akılla ve beraberce alacak, alınan kararları da uygulayacağız. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 22:34, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 23:08
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Bakan Kurum, ilk ziyaretini depremden etkilenen Malatya'ya gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeniden Bakan olarak atanan Kurum, ilk ziyaretini, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'ya gerçekleştirdi.

İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Kurum, Malatya'da yapılan çalışmalar ve rezerv alanlardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Kurum, 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesinde şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ve ellerini deprem bölgesinden çekmeyeceklerine dair millete bir söz verdiklerini anımsattı.

Depremin hemen ardından kısa zamanda konutların inşaatının başlatıldığını belirten Kurum, "Söz veriyoruz. Malatya'mızın inşa ve ihyası için kararlarımızı ortak akılla ve beraberce alacak, alınan kararları da uygulayacağız. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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