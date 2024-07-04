Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde meydana geldi. Emirhan Çoban yönetimindeki 28 DR 728 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Utku Dalman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.